H.B. Fuller coloca salário de entrada nos 802 euros, após aumento de 14%

A H.B. Fuller, empresa especializada em adesivos para a indústria, anunciou esta terça-feira, 3 de maio, um salário de entrada nas áreas de Operações e Produção de 802 euros.

Trata-se de uma subida de cerca de 14% face ao valor do Salário Mínimo Nacional de 705 euros em 2021, ao qual – adianta a empresa – “é adicionado o subsídio de refeição de 7,63 euros/dia, seguro de vida e seguro de saúde, entre outros benefícios que foram também recentemente reforçados para os mais de 400 colaboradores que tem na região Norte”.

“Acreditamos que este aumento é uma melhoria positiva que faz diferença na vida das pessoas e que vai ao encontro das expetativas dos novos colaboradores”, diz Paulo Ribeiro, responsável de Recursos Humanos na H.B. Fuller para Portugal e Espanha. “Uma remuneração condigna aliada a uma cultura organizacional forte, inclusiva e um bom ambiente de trabalho, são elementos-chave que promovem uma maior valorização e produtividade, e contribuem para o bem-estar profissional e pessoal.”

A multinacional americana explica em comunicado que, após ter feito uma atualização do plano de benefícios flexíveis já no início de 2021, oferecendo “soluções personalizadas e com toda a flexibilidade de escolha à medida das necessidades de cada um em qualquer momento do ano”, considerou de “enorme importância” participar no lançamento do novo Employee Assistance Program/Programa de Assistência ao Colaborador, implementado pela casa-mãe nos EUA e em nalguns países onde opera.

“A empresa oferece agora um maior leque de benefícios a todos os colaboradores e ao seu agregado familiar, abrangendo serviços 24/7 que são gratuitos e confidenciais em áreas como o aconselhamento jurídico ou financeiro, ferramentas de suporte relacionadas com a saúde mental, formações sobre desenvolvimento pessoal e outras soluções no âmbito do quotidiano e que seguramente ajudam em temas da vida pessoal e do trabalho”, refere ainda o documento.

Em 2021, a empresa reforçou os efetivos em 15% para “acompanhar a resposta ao mercado através de oportunidades de inovação, crescimento do portefólio, aumento da produção, maior flexibilidade e a possibilidade de teletrabalho”.

A H.B. Fuller serve cerca de 40 países a partir das suas instalações em Vila do Conde, tendo sido distinguida como uma das 50 Melhores Empresas para Trabalhar em Portugal pela revista Exame.

“Queremos continuar a crescer, ser uma empresa de referência no setor e um bom empregador em Portugal, pelo que a atração e retenção de talento são essenciais nas nossas práticas e, nesta equação de valor, este aumento de salário bem como os benefícios extra-salariais têm um papel importante no reconhecimento da força de trabalho e na motivação para fazermos mais e melhor todos os dias”, conclui Paulo Ribeiro.