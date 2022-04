Mais de dez mil empresas estão ainda à espera da segunda prestação do novo incentivo à normalização, medida desenhada para apoiar, de modo extraordinário, os empregadores que estiveram no layoff simplificado ou no apoio à retoma progressiva, no primeiro trimestre de 2021.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor