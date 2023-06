O presidente do APB lembrou que o ano de 2022 foi bom para os bancos europeus por uma “conjuntura transitória” em termos de resultados. Isto é, não considera que atuais os elevados níveis de rentabilidade da banca tenham vindo para ficar.

19 Junho 2023, 19h16

O “Movimento Regulatório Europeu e o Estatuto da Banca Cooperativa: Desafios e Oportunidades” foi o mote para a conferência organizada pela FENACAM – Federação Nacional das Caixas de Crédito Agrícola Mútuas que, entre os vários painéis, teve um sobre “a reforma bancária na União Europeia: impactos e desafios”. O debate teve como protagonistas Paulo Portas, Professor Universitário, Vítor Bento, Presidente da Associação Portuguesa de Bancos, e Francisco Assis, Presidente do Conselho Económico e Social.

“Os Estados Unidos têm uma cultura de resolver rapidamente os problemas”, disse o presidente da APB num debate em que os intervenientes do painel comparavam a regulação bancária na Europa com a dos Estados Unidos. Vítor Bento lembrou ainda o tempo que duraram das “crises bancárias na Europa”.

Depois, acrescentou, na Europa “há um excesso de intervenção na banca, sobretudo no modelo de negócio dos bancos”, o que explica a baixa rentabilidade dos bancos europeus que nos últimos cinco anos foi em média de 5%, quando nessa altura nos Estados Unidos era acima de 10%.

O presidente do APB lembrou que o ano de 2022 foi bom para os bancos europeus por uma “conjuntura transitória” em termos de resultados. Isto é, não considera que atuais os elevados níveis de rentabilidade da banca tenham vindo para ficar.

O excesso de intervenção dos bancos centrais condiciona muito o modelo de negócios dos bancos, defendeu Vítor Bento que lembra que “enquanto nos Estados Unidos o mercado valoriza os bancos acima do valor contabilístico na Europa o mercado avalia os bancos abaixo do seu valor contabilístico”. O que “torna difícil atrair capital para os bancos”, sublinha o presidente da APB. Também Paulo Portas considera que “Portugal tem capital a menos”.

“O que tem de ser assegurado é que haja concorrência”, disse Vítor Bento, Presidente da APB.

Francisco de Assis alinhou pelo argumento de Vítor Bento no que toca ao efeito perverso da regulação excessiva. “A regulação excessiva também mata”, disse o presidente do CES. “Nomeadamente nas tecnologias, temos na Europa uma regulação excessiva e uma cultura de desconfiança em relação às novas tecnologias e por isso estamos a ficar atrás dos Estados Unidos e da China”.

“Um dos grandes problemas da Europa é quando procura homogeneidade em demasia”, disse, por sua vez, Francisco Assis.

Na conferência que decorreu no dia 19 de junho, no Auditório José Mariano Gago, Pavilhão do Conhecimento – Centro Ciência Viva, em Lisboa.

“No momento em que a banca enfrenta desafios e procura oportunidades num mercado cada vez mais regulado, impõe-se a discussão sobre o papel da banca cooperativa para o desenvolvimento regional e local, o seu papel no sistema bancário europeu e no desenvolvimento e coesão social em Portugal”, defendeu a FENACAM.

Ao longo do dia um vasto painel de oradores o debate centrou-se em quatro grandes temas. Para além da reforma bancária, foi ainda debatida “a importância das instituições financeiras cooperativas para a coesão territorial”. Num painel moderado por Luís Marques Mendes, os protagonistas foram Ana Abrunhosa, Ministra da Coesão Territorial, José Manuel Fernandes, Deputado Europeu, Luísa Salgueiro, Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, e Licínio Pina, Presidente do Conselho de Administração Executivo da Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo.

“O modelo de banca cooperativa em Portugal”, foi outro painel. Luís Reto, Professor Emérito do ISCTE, e Jorge Pereira da Silva, Constitucionalista, abordaram o que continua a distinguir, ainda hoje, a banca cooperativa da restante banca no país.

“O movimento regulatório europeu e os diferentes modelos de banca cooperativa”, foi o outro painel em que participaram a CEO da Associação Europeia de Bancos Cooperativos, Nina Schindler, e o Administrador Executivo – CRO da Caixa Geral de Depósitos, João Tudela Martins.

“Demonstrou-se que a banca cooperativa não é algo do passado, mas sim uma organização que se mantém atual e com um futuro promissor, fruto do seu papel diferenciador”, concluiu Jorge Volante, presidente da FENACAM que citou o presidente do Crédito Agrícola, Licínio Pina, quando disse, perante uma plateia de banca cooperativa, “Está aqui um mapa de Portugal”.