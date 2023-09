Os EUA e a Europa estão a ser arrogantes ao tentar impor uma única política energética aos países em desenvolvimento, segundo Octávio Simões.

8 Setembro 2023, 13h00

Octávio Simões, CEO da gasista norte-americana Tellurian, analisa a política energética dos países em desenvolvimento e considera que existe uma “arrogância” por parte da Europa e dos EUA em querer impor um único modelo de desenvolvimento, assente em energias renováveis, e impondo a redução de emissões, a países que estão a desenvolver a sua economia e precisam de energia barata para tirar a sua população da pobreza, disse na entrevista ao JE durante o EurAfrican Forum, organizado pelo Conselho da Diáspora Portuguesa, que decorreu em Cascais em julho.

Há uma arrogância europeia e norte-americana, em alguns sectores da sociedade, quando dizem a certos países em desenvolvimento, como na Ásia ou em África, “vocês não podem ter gás natural ou carvão, têm que ter este tipo de energia que é limpa e que é boa”?

É uma arrogância enorme porque em princípio não é limpa. A produção desses minerais e desses materiais vem essencialmente de extração de produtos na Rússia, China, Irão, Coreia do Norte, Cazaquistão, Venezuela. Países que não são muito amigáveis à comunidade ocidental. Para tornar o problema ainda pior, 90% do processamento desses minerais para serem utilizados na produção de energia é feito na China. Ou seja, quando falamos em segurança do abastecimento de energia, não é só porque todos os materiais para os produzir vêm de países que não são fiáveis, como aliás, vimos com a Rússia. A arrogância é enorme porque esquecem-se que a transição energética vai ser um conjunto de transições. Todas diferentes de país para país, de região para região, até no mesmo país vai ser diferente. Para lhe dar um exemplo, há zonas na Índia onde vão fazer investimentos recorde em solar e eólica, por terem imenso vento e sol, há outros países que vão ter um investimento enorme em gás e petróleo porque não têm outros recursos. Mas na combinação de todos, vão atingir carbono zero em 2060. Há maneiras de lá chegar a custos acessíveis que retiram as pessoas da pobreza.

