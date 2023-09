Dois coletivos ambientalistas juntaram-se à plataforma Casa para Viver, acrescentando ao lema da manifestação agendada para 30 de setembro a frase “Planeta para Habitar”, numa altura em que nove cidades se preparam para sair à rua.

11 Setembro 2023, 18h41

“A raiz destas crises, no fundo, é a mesma: este sistema capitalista que privilegia os interesses do lucro, os interesses privados de setores como o imobiliário ou as empresas de combustíveis fósseis”, justifica Inês Teles, do coletivo Climáximo, em conversa com a Lusa no Cais do Sodré, em Lisboa, antes de participar na colagem de cartazes da manifestação “Casa para Viver, Planeta para Habitar”.

A manifestação, agendada para dia 30, em defesa da habitação e da justiça climática e contra a precariedade e o aumento do custo de vida, conta já com a adesão de nove cidades: Aveiro, Barreiro, Braga, Coimbra, Évora, Faro, Guimarães, Lisboa e Porto.

Antecipando uma jornada “histórica porque, pela primeira vez, o movimento pela habitação e o movimento pela justiça climática estão juntos numa só manifestação”, Inês Teles assinala que uma das “grandes causas” da inflação dos preços