Habitação. Avaliação bancária em junho sobe 27 euros, fixando-se em 1.407 euros/m2

O valor atribuído pela banca às casas, por via da concessão de crédito à habitação, subiu para 1.407 euros por metro quadrado (euros/m2) em junho, mais 27 euros (ou 2%) do que em maio, segundo os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em termos homólogos, a taxa de variação fixou-se em 15,8% (comparativamente a 13,9% em maio).

O número de avaliações bancárias consideradas ascendeu a cerca de 29 mil, menos 2,7% que no mesmo período do ano anterior.

Observando as regiões de Portugal, o maior aumento face ao mês anterior registou-se no Algarve (3,0%), e a única região que apresentou uma variação em cadeia negativa foi a Região Autónoma dos Açores (-0,7%).

“Em comparação com o mesmo período do ano anterior, o valor mediano das avaliações cresceu 15,8%, registando-se a variação mais intensa no Algarve (20,4%) e a menor na Região Autónoma dos Açores (6,5%). Em comparação com o mesmo período do ano anterior, o valor mediano das avaliações cresceu 15,8%, registando-se a variação mais intensa no Algarve (20,4%) e a menor na Região Autónoma dos Açores (6,5%)”, informa o gabinete de estatística.

Em relação às tipologias, o valor mediano de apartamentos foi 1.63 euros/m2, uma valorização de 16,7% relativamente a junho de 2021. Face a maio, um T2 subiu 26 euros, para a 1.576 euros/m2, tendo os T3 subido 27 euros, para 1.398 euros/m2. Em conjunto, estas tipologias representaram 78,9% das avaliações de apartamentos realizadas no período em análise.

Já nas moradias, o preço mediano do metro quadrado fixou-se nos 1.122 euros/m2 em junho, um acréscimo de 12,1% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Comparativamente a maio, as T2 desceram 3 euros, para 1.062 euros euros/m2, as T3 avançaram 19 euros, para 1.106 euros/m2 e as T4 valorizaram 27 euros, para 1.185 euros/m2. No seu conjunto, estas tipologias representaram 88,7% das avaliações de moradias realizadas no período em análise.