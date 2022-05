“Hat-Trick” no “Jogo Económico”. De Darwin a Matheus: quantos milhões vão render os craques da Liga?

Na última edição do programa “Jogo Económico”, da plataforma multimédia JE TV, o painel de comentadores analisou o valor que o Observatório do Futebol estima para as transferências dos maiores craques do futebol português já na próxima janela de mercado, a evolução do impacto social do futebol em Portugal (de acordo com a estimativa do plano estratégico da Federação Portuguesa de Futebol e ainda a percentagem de clubes da Premier League que têm casas de apostas como patrocinadores.

Veja a análise aos números da semana na rubrica do programa da plataforma multimédia JE TV.