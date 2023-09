Heather Gage King: “Precisamos de mais líderes como Satya Nadela e menos como Steve Jobs”

Heather Gage King trabalhou com Steve Jobs nos primeiros anos da Apple, conhecendo de as origens do “culto” em volta do criado dos portatéis Macintosh e do iPhone. Acabaria por sair ao fim de alguns anos, tornando-se consultora. Quase 40 anos depois, afirma que líderes autoritários como a de Jobs não servem para os desafios do futuro. “Precisamos de lideranças colaborativas”, defende.

22 Setembro 2023, 07h00