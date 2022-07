Herói de incêndio em aldeia de Leiria já é conhecido em Espanha: “os bombeiros é que devem ser famosos”

Nas últimas semanas Portugal tem sido afetado pelos incêndios e nestes momento de terror surgiram heróis como João Paulo Ruivo que arriscou a sua própria vida para ajudar os outros. Agora, está em destaque na imprensa espanhola, num dos principais jornais do país vizinho, o “El Pais”.

João Paulo Ruivo ajudou, juntamente com outros vizinhos, a resgatar pessoas e animais na aldeia de Boa Vista, no concelho de Leiria. A sua imagem, a carregar uma ovelha ferida nos ombros, tornou-se a mais simbólica desta trágica onda de incêndios.

Perante o fogo que cercou as casas da Boa Vista, Ruivo não pensou no medo, mas na solidariedade. Acompanhado de outros familiares e amigos, ajudou a resgatar todas as pessoas e animais da área que estavam em perigo. Não foi o único, mas tornou-se no mais popular, após ser fotografado pelo fotógrafo Paulo Cunha, que trabalha para a agência “Lusa”.

“Naquele momento estava focado em querer ajudar os outros, foi um gesto bonito da minha parte, mas não quero ser o principal rosto deste trágico acidente. Não é correto ficar famoso por um incêndio, porque os bombeiros é que deviam ser famosos”, disse João Paulo Ruivo de 22 anos.

“As pessoas pensam que eu quero essa fama e não quero, não é para mim. Éramos muitos colegas que faziam o trabalho que os bombeiros não faziam porque não conseguiam chegar a todos os lugares”, explicou João Ruivo.

O jovem de 22 anos garante que o resgate das ovelhas não foi fácil. “Estavam cercadas, nervosas e não viam bem”, recorda. O rebanho (cerca de 40 cabras e 20 ovelhas) que salvaram ficaram posteriormente protegidas na quinta atrás da oficina de carpintaria de António Ruivo.

“Havia bombeiros, mas eles não podem estar em todos os sítios. Muitas situações graves foram evitadas aqui graças à intervenção dos vizinhos”, garante António Ruivo, acrescentando que foram momentos “angustiantes”.

O país saiu do estado de contingência à meia noite de domingo e passou para a situação de alerta. Portugal conseguiu controlar as fontes de incêndio no país, mas a ameaça de reativação dos incêndios ainda é “extrema”, segundo a Proteção Civil. Em situação de alerta o país mantém proibições para prevenir incêndios. Estão proibidas queimadas, o acesso, circulação e permanência no interior dos espaços florestais e os trabalhos com recurso a qualquer tipo de maquinaria.