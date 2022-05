Hipoges com aumento de 150% no volume de vendas em Portugal no trimestre

A Hipoges, servicer em asset management, com presença em Portugal, Grécia, Itália e Espanha, fechou o primeiro trimestre de 2022 com um aumento de 150% no volume de vendas face ao mesmo período homólogo.

Este crescimento refletiu-se também no número de operações encerradas com sucesso pela empresa, onde registou um aumento de 87%, comparativamente aos primeiros três meses do ano anterior, avança a empresa liderada por Hugo Velez.

Em detalhe, “o sector terciário tem demonstrado um forte impulso de atividade com um aumento homólogo superior a 189% no volume de vendas e 106% das transações fechadas, o que reflete o compromisso da empresa com este segmento através do recente lançamento do Portal do Investidor para os mercados de Portugal e Espanha”, refere a servicer.

Já no que ao setor residencial, “a empresa registou também um aumento de 206% no número de operações fechadas com sucesso”. Um crescimento que, segundo a Hipoges, representou um volume de vendas 221% superior ao do mesmo trimestre de 2021 e colocou o setor residencial como o mercado que mais cresceu no primeiro trimestre de 2022.

Lisboa, Faro, Setúbal e Santarém são as regiões que mais volume de vendas concentraram em Portugal, ao todo mais de 60%. A capital representa 34% do total de vendas, Faro 12%, Santarém 12% e Setúbal 10%.

Estes dados refletem o crescimento exponencial que a empresa “está a viver ano após ano e, que mesmo durante a pandemia, levou a que se tornasse um dos líderes de referência no setor”.

Nuno Antunes, Global Chief Real Estate Officer da Hipoges ressalva no comunicado que “este crescimento mostra o bom trabalho que o grupo tem vindo a fazer ao longo dos anos e que tão bem os tem posicionado como um dos mais destacados players no setor imobiliário na Europa”.

A Hipoges é uma plataforma de referência no setor da gestão de ativos, com mais de 45 mil milhões de euros em ativos sob gestão. Estes ativos incluem hipotecas residenciais e hipotecadas, empréstimos para promotores, empréstimos ao consumo não garantidos, empréstimos às PME e empréstimos de grandes empresas com garantias de vários tipos e faturas com a administração.