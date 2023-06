Trata-se de uma sociedade gestora de capitais dirigida ao mercado imobiliário que “tem a particularidade de operar ao nível de financiamento e investimento”.

A Hipoges anunciou a criação da primeira empresa gestora de fundos de créditos em Portugal.

Em comunicado a empresa de gestão de ativos liderada por Hugo Velez revela que “continua a reforçar a sua posição como servicer líder no mercado nacional e de Real Estate”, ao criar a primeira empresa gestora de fundos de créditos em Portugal, a Finprop.

“A Finprop acresce muito valor neste mercado ao oferecer uma alternativa à atual escassez da oferta de habitação”, refere a Hipoges.

O foco da nova empresa passa por realizar operações de investimento imobiliário no segmento residencial, “não descartando segmentos alternativos como o lançamento de um fundo dirigido ao mercado de arrendamento, e pelo financiamento de diversos projetos de promoção imobiliária”, assegura a servicer.

“Falamos de um investimento na ordem dos 100 milhões de euros, num prazo de 2 anos em Portugal”, revela a Hipoges em comunicado.

A Finprop é a primeira sociedade gestora a obter permissões da CMVM para gerir fundos de crédito em Portugal e “tem trabalhado ativamente para constituir uma plataforma de crédito alternativa à banca comercial, com uma consciência apoiada na sustentabilidade, uma vez que visa garantir que todos os projetos financiados cumpram, no seu desenvolvimento, com as boas práticas e com os critérios ambientais e sociais”, lê-se no comunicado.

Ricardo Pereira, managing partner da Finprop considera que esta parceria com a Hipoges “é um passo natural e necessário ao desenvolvimento da sua visão de longo-prazo” rumo à “afirmação da Finprop como um agente ativo na angariação e gestão de capitais”.