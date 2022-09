Hoje é celebrado o Dia Internacional da Consciencialização sobre Perdas e Desperdício Alimentar

Esta efeméride tem como objetivo sensibilizar as pessoas para evitarem o desperdício alimentar, uma vez que a população afetada pela fome tem aumentado desde 2014, ao passo que toneladas de comida são desperdiçadas diariamente.

Portanto, o combate ao desperdício alimentar deve ser encarado não só do ponto de vista ambiental, mas também como uma questão económica que cumpre os objetivos de desenvolvimento sustentável.

Na Europa, todos os anos, cerca de 89 milhões de toneladas de alimentos são deitados ao lixo. Em Portugal, estima-se que cada português desperdice cerca de 134 kg de alimentos por ano. Enquanto isto 1/6 da população mundial passa fome.

As nossas decisões, tanto económicas, como ambientais, têm desgastado recursos que são escassos. Referimo-nos não só a alimentos, mas também à água e energia, solo agrícola, força de trabalho e matérias-primas necessárias para a produção alimentar e ainda ao nosso dinheiro.

As sobras alimentares de ontem podem ser recriadas e tornarem-se pratos principais hoje. Podemos encontrar alternativas muito interessantes e saudáveis para as refeições em casa e até para os almoços e lanches para o seu trabalho ou para a escola.

Evitar o desperdiço alimentar também envolve criatividade. Usar as sobras de carne num empadão, transformar pão duro em torradas ou fruta madura em batidos são formas simples e fáceis de reutilizar alimentos.

Informe-se connosco e veja o nosso vídeo sobre o tema.

