Holanda planeia abrigar refugiados ucranianos em navios de cruzeiro considerados “absurdos e ilegais”

O governo holandês sugeriu abrigar refugiados em navios cruzeiro como forma de solucionar o problemas com os centros de acolhimento sobrelotados, no entanto, estes planos já foram descritos “absurdos” e ilegais, segundo o “The Guardian”.

Três grandes navios já foram autorizados e um deve ancorar em Velsen, perto de IJmuiden, na Holanda do Norte, embora os ministros holandeses estejam a lutar para encontrar mais portos disponíveis.

As autoridades também estão a analisar como podem permitir que os refugiados entrem e saiam livremente dos navios, de forma a evitar alegações de que aqueles que estiverem a bordo estão a ser mantidos em cativeiro ilegal pelo Estado.

Cerca de 3.000 refugiados podem ser alojados nos navios de cruzeiro a partir de setembro, de acordo com os planos acordados pelo gabinete holandês no início desta semana.

A sugestão de abrigar refugiados em navios cruzeiros surge depois de refugiados terem sido forçados a dormir na relva do lado de fora de um centro de refugiados na vila de Ter Apel, no norte da Holanda, devido à falta de espaço, uma situação que o governo diz que não estará resolvida nas próximas semanas.

A proposta do governo holandês enfureceu ainda mais as ONGs que consideram que as pessoas da Ucrânia não deveriam ser colocadas nos navios, uma vez que o mesmo não acontece com refugiados de outras partes.

Por sua vez, o conselho para refugiados, VluchtelingenWerk, descreveu a ideia de colocar requerentes de asilo em navios como “absurda”. “Não é precisa pesquisa para pensar que não se pode fazer isto com pessoas que fugiram da guerra e da violência. Cuida dos refugiados como uma sociedade e não à distância no mar”, frisou um porta-voz do conselho para refugiados.

A agência de refugiados da ONU, o ACNUR Holanda, disse que a medida era “indesejável”. “Traumas existentes podem ressurgir para alguns”.

Desde o início da guerra em 24 de fevereiro, aproximadamente 60.000 ucranianos chegaram aos Países Baixos.