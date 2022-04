Horta Osório: “Porque é que como país estamos satisfeito com salários médios de 1.100/1.200 euros por mês?”

António Horta Osório considera que “Portugal tem falta de ambição” e questiona porque é que “como país estamos satisfeitos com um rendimento médio de 1.100/1.200 euros por mês?“. As declarações foram feitas em entrevista ao “Público” esta quarta-feira, 20 de abril.

O banqueiro português defende a criação de “condições de investimento nos sectores de ponta” e os recursos “devem ser sobretudo alocados ao setor privado”. No entanto, reconheceu que o Estado tem um “papel importante de regulação e de assegurar que não há abusos nem externalidades”. Já as condições fiscais e o apoio aos investimentos “têm de ser norteadas no sentido de ver onde é que o país tem vantagens comparativas”.

António Horta Osório é atualmente o chairman da farmacêutica portuguesa Bial. O banqueiro português conta com uma carreira na banca em Portugal, Espanha, Reino Unido e na Suíça.

Analisando a maioria absoluta de António Costa, o banqueiro considera que pode ser uma “vantagem” pois o Governo tem a possibilidade de “implementar as políticas que acha que são as mais adequadas e ser responsável por essas políticas”. Mas defende que é preciso um “debate a nível nacional que deve ser pluripartidário e supra-geracional”.