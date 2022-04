Hospitais privados contrariam recomendações e fazem cada vez mais cesarianas

Os hospitais e clínicas de saúde privados fazem cada vez mais partos, sendo que pelo menos dois terços dos mesmos são por cesariana, contrariando as recomendações internacionais, que pretendem evitar maior risco de complicações, avança este sábado o “Jornal de Notícias” (JN).

A taxa de cesarianas a nível nacional encontra-se nos 36,3%, a maior desde 2010. Em 2020 (últimos dados disponíveis), as cesarianas representaram 67% dos partos nos privados e 30% no Serviço Nacional de Saúde (SNS). Os privados das regiões Norte e Centro fizeram mais de 85% dos partos por cesarianas, refere o JN.

Embora nos privados tenham subido, no primeiro ano da pandemia, houve menos partos (mais precisamente 83.873) do que em 2019, mas a taxa de cesarianas manteve a tendência crescente dos últimos anos, de acordo com o matutino do grupo Global Media.

Segundo os dados disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística e pela Pordata, em 2019, fizeram-se 86.369 partos, 31.094 dos quais cirúrgicos, e os hospitais privados, que realizaram 15% dos partos e 29% das cesarianas, registaram uma taxa de 68,5% de partos não vaginais.