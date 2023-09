Aquela unidade de saúde é líder em cinco de sete indicadores, de acordo com os dados da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS).

O Hospital de Braga é líder, entre várias unidades hospitalares do país, em cinco de sete indicadores que medem a qualidade da gestão económica e financeira. Os dados são referentes a novembro do ano passado e foram levantados pela Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS).

O Hospital de Braga apresenta os melhores resultados na gestão de “gastos operacionais por doente padrão”, nos “gastos com pessoal ajustados por doente padrão”, nos “gastos com pessoal por doente padrão”, nos “gastos com produtos farmacêuticos por doente padrão” e nos “gastos com medicamentos por doente padrão”.

De acordo com as declarações do presidente do Conselho de Administração do Hospital de Braga, João Porfírio Oliveira, aquele estabelecimento procura rentabilizar “ao máximo” os recursos existentes. Entre os objetivos está garantir “uma resposta positiva ao utente”, sem esquecer a “estabilidade económica e financeira do Hospital de Braga”.

Os dados foram comparados com um grupo que reúne o Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, Hospital Garcia de Orta, Centro Hospitalar de Viseu, Hospital Fernando Fonseca, Hospital Espírito Santo de Évora, Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro e Centro Hospitalar do Algarve.