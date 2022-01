Howden assessora Icade Santé na aquisição da SaúdeInveste por 213 milhões à Fidelidade

A Howden, através da sua equipa de M&A com presença em Lisboa, assessorou o grupo francês Icade Santé na aquisição à seguradora Fidelidade de 100% de um Fundo de Investimento Imobiliário detentor de um portfólio de ativos imobiliários que inclui os hospitais Lusíadas, “prestando apoio na contratação de uma apólice de seguro de Warranty & Indemnity (W&I) para a transação”.

O valor deste negócio ascendeu a 213 milhões, tendo sido uma das maiores transações imobiliárias de 2021 em Portugal, anuncia a Howden.

A aquisição foi de 100% das unidades de participação do Fundo de Investimento Imobiliário Fechado SaudeInveste. A Caixa Gestão de Ativos, SGOIC, uma subsidiária da Caixa Geral de Depósitos, um dos principais grupos financeiros portugueses, é a sociedade gestora do fundo SaúdeInveste.

“Esta foi uma das operações mais relevantes do mercado em Portugal em 2021 e a Howden assessorou o grupo Icade Santé na contratação do seguro de W&I (Warranty & Indemnity) para a transação”, refere a empresa em comunicado.

“A tendência de utilização deste tipo de soluções em Portugal tem vindo a aumentar, tanto em operações imobiliárias como operacionais” acrescenta a Howden que revela que a sua equipa “tem estado muito ativa na assessoria a clientes em grandes transações, não só em matéria de W&I, mas também para assegurar cobertura para riscos específicos, como sejam Tax, Ambiental ou Title”.

A Howden Iberia, que faz parte do grupo Howden Broking, “é um broker com presença em Portugal e conta com uma equipa dedicada a assessoria de soluções de risco transacional e e M&A insurance”, lê-se no comunicado.