A tecnológica chinesa é parceira da Saudi Telecom, que está presente em vários Estados-membros da UE e recentemente avançou para se tornar acionista da espanhola Telefónica.

20 Setembro 2023, 13h11

A chinesa Huawei foi afastada por vários Estados-membros da União Europeia (UE), mas continua presente nos mercados europeus, através da Saudi Telecom Company (STC), uma firma de telecomunicações detida em 64% pelo fundo soberano da Arábia Saudita.

Tal é possível porque a STC está presente no Velho Continente e tem parcerias com a Huawei, que é o seu principal parceiro em capítulos como o da rede 5G, centros de dados e cibersegurança. De referir que, recentemente, a STC adquiriu uma participação de 9,9% da espanhola Telefónica, tornando-se a maior acionista daquela operadora de telecomunicações. A somar a isto, está presente em vários países do mundo ocidental.

As políticas impostas contra o fabricante chinês foram iniciadas nos Estados Unidos (EUA), pela Administração de Donald Trump e estendem-se hoje por vários países europeus. Portugal também já aderiu à iniciativa, a pretexto de razões que estão relacionadas com a segurança tecnológica.

De recordar que a Comissão Europeia já fez saber que apoiou a ação de Portugal em afastar a Huawei e respetivas infraestruturas 5G e que veria com bons olhos que fossem afastadas de outros Estados-membros.

Em causa estão as infraestruturas produzidas pela Huawei para difundir a rede 5G, sobre as quais se colocam questões acerca da eventualidade de serem uma ameaça à segurança nacional dos países.