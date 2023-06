Gigante chinesa lamenta a dureza do bloqueio decidido pelo Governo português aos seus equipamentos de 5G. E reitera que decisão se deve à geopolítica e não a receios sobre “segurança tecnológica”.

16 Junho 2023, 13h30

A Huawei está convicta de que a exclusão das redes 5G em Portugal não se deveu a razões de segurança tecnológica. Pelo contrário, deveu-se unicamente a questões políticas, defenderam esta quinta-feira os responsáveis de cibersegurança e privacidade na Europa e Reino Unido da gigante chinesa.

“Não acho que as pessoas veem isto como um problema de segurança. É intergovernamental e geopolítico”, afirmou Jeremy Thompson, num encontro com jornalistas em Bruxelas. “Utilizam a segurança como argumento, que não é o real, seguindo uma tendência que tem vindo a ser feita há vários anos”, acrescentou Jaap Meijer, no âmbito da visita de imprensa portuguesa ao Centro de Cibersegurança e Transparência da Huawei na Bélgica, um dos dois principais que tem no mundo, a par com Shenzhen.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor