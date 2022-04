Hungria admite pagar gás russo em rublos contrariando decisão da União Europeia

A Hungria anunciou esta quarta-feira que vai pagar o gás russo em rublos, cumprindo assim o decreto anunciado na semana passada por Vladimir Putin em que estabelecia que os contratos para o fornecimento desta matéria-prima teriam que ser pagos naquela moeda a partir de 1 de abril, caso contrário seriam suspensos.

A decisão foi anunciada esta tarde durante uma conferência de imprensa com o primeiro-ministro reeleito Viktor Orban onde o próprio garantiu em resposta à “Reuters” que irá cumprir as condições impostas pelo Kremlin como retaliação às sanções do Ocidente. A decisão vai contra a posição da União Europeia que contestou o decreto apresentado por Putin e que garantiu que iria cumprir os contratos que obrigavam a que o pagamento do gás fosse realizado em dólares ou em euros.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Hungria, Peter Szijjarto, já tinha frisado anteriormente que as autoridades da UE “não têm papel” a desempenhar quanto aos contratos de fornecimento de gás com a Rússia, que foram assinados entre a unidade da estatal húngara MVM e a Gazprom.

O primeiro-ministro Viktor Orban, cujo governo mantém relações comerciais estreitas com Moscovo há mais de uma década, assumiu o poder pelo quarto mandato consecutivo nas eleições no domingo passado, tendo garantido as intenções de preservar a segurança do fornecimento de gás para as famílias húngaras numa altura em que a União Europeia se prepara para reduzir a dependência do gás russo.

em atualização