22 Setembro 2023, 12h44

A Hungria prepara-se para acolher aquela que aspira ser a maior fábrica de baterias para automóveis elétricos da Europa, um projeto avaliado em 20 mil milhões de euros da empresa chinesa Contemporary Amperex Technology Limited (CATL).

Este projeto permitirá à Hungria, de acordo com primeiro-ministro Viktor Orbán, prosperar com a transição verde no continente europeu.

De acordo com a “Bloomberg”, em Debrecen, a segunda maior cidade do país, já se veem trabalhadores a lançar os alicerces da infraestrutura.

Com um custo estimado de 7,8 mil milhões de euros, a fábrica está a ser construída em colaboração com a Mercedes-Benz e será a segunda fábrica de baterias daquela empresa china em território europeu. Também a empresa chinesa EVE Energy está a construir uma fábrica semelhante em Debrecen, perto das novas instalações da BMW.

A Hungria tem, atualmente, seis fábricas de baterias para automóveis elétricos em construção ou em pleno funcionamento. Contudo, de acordo com a “Bloomberg”, são 24 as empresas que fazem parte da cadeia de produção desta indústria no país; a primeira, que começou a operar em 2017 e está localizada em Göd, pertencente à Samsung SDI.

A “Bloomberg” estima que, dentro de alguns anos, a Hungria venha a ser o quarto maior produtor mundial deste tipo de baterias, a seguir à China, Estados Unidos e Alemanha.