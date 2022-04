IASAÚDE disponibiliza um novo Balcão do Utente na sua sede

O Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE), IP- RAM, disponibiliza agora na sua sede um novo serviço de Balcão do Utente, com o objetivo de “proporcionar uma articulação mais eficaz entre o cidadão e a administração, numa resposta célere às suas diversas situações”, afirma o Instituto em comunicado.

O Balcão do Utente é um novo serviço de atendimento com vista à prestação de informações sobre os direitos, dúvidas e esclarecimentos por parte do utente, no âmbito dos serviços disponibilizados pelo IASAÚDE, possibilitando ainda a partilha de informação relevante, bem como o ajuste dessas interações às necessidades de cada utente. Assim, é disponibilizada “uma resposta única”, maximizando a eficiência e eficácia do atendimento”, afiança o IASAÚDE.

As principais funções deste serviço passam também pelo esclarecimento de questões relacionadas com os vários programas de saúde disponibilizados pelo Governo Regional, nomeadamente o programa “+ Visão Sénior”, o programa “+Visão Crianças e Jovens” e o programa “Kit Bebé”.

É também disponibilizado apoio aos beneficiários do subsistema de saúde ADSE e do Serviço Regional de Saúde, nomeadamente o acesso ao histórico das despesas de saúde; a emissão de declarações de complementaridade; a atualização dos dados pessoais; a emissão e atualização do cartão de reembolso especial; a emissão de declaração para o Instituto de Segurança Social para efeitos de concessão de subsídios aos utentes com dificuldades económicas, relativamente à aquisição de óculos, aparelhos auditivos, aparelhos terapêuticos, calçado ortopédico, próteses estomatológicas, e a realização de exames complementares de diagnóstico; a emissão de cartões de acesso ao reembolso no âmbito das relações internacionais.

A referir que, para aceder a este serviço, não é necessário agendamento prévio.