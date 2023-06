Elétrica anuncia descida da componente de energia depois de o regulador ter anunciado fim do desconto nas tarifas de acesso.

16 Junho 2023, 20h50

A Iberdrola anunciou a redução do preço da energia para os seus clientes a partir de julho. A elétrica espanhola anunciou que a descida média vai ser de 28% na componente de energia da fatura dos clientes.

O anúncio acontece depois de a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) ter comunicado ontem o aumento do valor das Tarifas de Acesso às Redes, que será aplicado a todos os consumidores de energia a partir de julho.

Esta mexida não vai alterar os preços no mercado regulado, mas poderá ter um impacto negativo no mercado liberalizado.

“Com o objetivo de mitigar o impacto das Tarifas de Acesso às Redes, num contexto de aumento generalizado do custo de vida, tomámos a decisão reduzir o preço da energia e, assim, contribuir para uma maior estabilidade junto dos nossos clientes”, disse em comunicado Rui Afonso, diretor-geral da Iberdrola. A empresa sublinha que os preços dos seus tarifários ficam abaixo do praticado no mercado regulado.

“Os clientes da Iberdrola usufruirão, assim, de uma poupança média de 10% face ao mercado regulado. Conscientes do atual contexto social e económico e do potencial impacto do aumento das Tarifas de Acesso às Redes na fatura dos seus clientes, a Iberdrola garante a redução do preço da energia, bem como a manutenção dos descontos previstos nos contratos dos seus clientes”, segundo o comunicado.

A Galp anunciou que os seus preços de eletricidade e de gás natural na componente energia vão descer em média 10% a partir de julho, segundo a “Lusa”. Já a EDP Comercial anunciou uma descida de 21% na componente de energia.