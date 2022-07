Iberdrola anuncia mais 1.500 milhões de investimento em Portugal

A Iberdrola anunciou hoje mais 1.500 milhoes de euros de investimento em Portugal nos proximos anos.

Depois de investir 1.500 milhoes no complexo hidroeléctrico do rio Tamega, a companhia espanhola vai focar-se agora na energia eolica e solar.

O anuncio foi feito esta segunda-feira pelo presidente executivo da Iberdrola Ignacio Galan durante a inauguraÇao de duas das tres barragens localizadas no rio Tamega.

Depois das barragens de Gouvaes (880 MW) – a maior de Portugal – e Daivoes (120 MW) terem entrado em operaÇao este ano, fica a faltar a do Alto Tamega com 160 megawatts, com entrada em operaÇao prevista para o inicio de 2024.

Quando concluido, o complexo vai ter uma capacidade total de 1.158 MW, com capacidade para abastecer anualmente as cidades de Braga e Guimaraes com 440 mil habitantes no total.