Iberdrola e BP juntam-se e vão investir na mobilidade elétrica e na produção de hidrogénio verde

A Iberdrola e a bp chegaram a acordo para um investimento de até mil milhões de euros na mobilidade elétrica, com a instalação de postos de carregamento de veículos em várias zonas da Península Ibérica. As empresas anunciaram em comunicado que vão avançar também para a produção de hidrogénio verde em larga escala, com o objetivo de gerar um máximo de 600 mil toneladas por ano em Portugal, Espanha e no Reino Unido.

A joint venture entre as duas companhias consagra a intenção de criar 11 mil pontos de carregamento público e ultrarrápido em Portugal e Espanha até 2030. O plano é que, até 2025, cinco mil destes já estejam finalizados. A Iberdrola e a BP vão incluir os seus atuais e futuros centros de carregamento rápido neste projeto, que visa a expansão do acesso à rede, quer para automóveis de passageiros, quer para frotas de veículos pesados e carrinhas.

As empresas estão a estudar o desenvolvimento de soluções conjuntas para servir os consumidores com veículos elétricos no Reino Unido.

De forma a acelerar a transição energética, também vai fazer parte da joint venture o investimento na produção de até 600 mil toneladas de hidrogénio verde por ano, em Portugal, Espanha e no Reino Unido, integrando uma nova capacidade de energia renovável. Além disto, serão também produzidos os seus derivados, como o amoníaco verde e o metanol, com potencial para ser exportado para o Norte da Europa.

A parceria visa combinar a capacidade da Iberdrola no desenvolvimento das energias renováveis com o estatuto da bp no processamento e comercialização de gás, juntamente com a carteira de clientes das duas empresas, refere-se no mesmo comunicado.

O presidente da Iberdrola, Ignacio Galán, destacou o objetivo de “acelerar o desenvolvimento industrial da Europa e gerar, ao mesmo tempo, bem-estar e novas oportunidades para todos através de energias limpas.”

Por seu turno, o CEO do Grupo bp, Bernard Looney, referiu que “o desenvolvimento de soluções energéticas com baixo teor de carbono que os nossos clientes procuram, exige a integração de diferentes tecnologias, capacidades e formas de energia, e podemos consegui-lo mais rapidamente e em maior escala quando trabalhamos em parceria com outras empresas.”

Ambos os acordos de joint venture devem estar concluídos até final do ano.