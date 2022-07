Iberdrola já tem terrenos em Sines para investimentos em hidrogénio verde

O fim de uma viagem é apenas o começo de outra. Foi a citar José Saramago que o presidente da Iberdrola anunciou hoje investimentos de 1.500 milhões de euros em Portugal, depois de já ter investido 1.500 milhões de euros no complexo hidroeléctrico do rio Tâmega, hoje inaugurado.

Três mil milhões de euros no total, entre energia hídrica, solar, eólica e… hidrogénio verde em Sines.

“Estamos a falar de novas centrais eólicas e solares num total de 3.000 megawatts”, começou por dizer hoje Ignácio Galán na inauguração das centrais de Daivões e Gouvães em Ribeira de Pena, distrito de Vila Real.

“No Tâmega, um projeto eólico com 450 megawatts que pode usar a mesma ligação da gigabateria, como falamos com o ministro [do Ambiente] nesta visita. Como noutras regiões do país onde estamos a promover várias centrais fotovoltaicas com uma capacidade total de 2.500 megawatts”,

“Em Sines, já temos terrenos para a produção e exportação de produtos industriais verdes a partir de hidrogénio verde”, revelou Ignácio Galán, não dando detalhes sobre o projeto.

Por sua vez, o primeiro-ministro disse que “Portugal tem condições ótimas para ser produtor de hidrogénio verde: nos últimos leilões que realizámos conseguimos obter o preço mais baixo de nível mundial” na energia solar. “E é esse preço mais baixo que nos permite também produzir hidrogénio verde a custos mais baixos.”

Recorda-se que o Governo anunciou recentemente ter a ambição de Portugal ser um exportador de hidrogénio verde até 2026.