29 Junho 2023, 18h08

A Ibersol anunciou ao mercado um programa de recompra de ações próprias e suspensão do contrato de liquidez.

“Este programa, a implementar até fim de maio de 2024, tem como objetivo a redução do capital social da Ibersol mediante a extinção de um máximo de 4.359.577 ações ordinárias”. Este é também o número máximo de ações a adquirir no programa e que representam 10,29% do capital. O montante máximo das ações a comprar é de 32.696.827,50 euros (32,7 milhões de euros).

O intermediário financeiro da operação é o JB Capital Markets.

“O número de ações a adquirir no âmbito do Programa de Recompra, num dado dia de negociação, será limitado a 25% do volume diário médio de ações da Ibersol negociado no mercado regulamentado da Euronext Lisbon nos 20 dias anteriores à data da aquisição”, refere o documento publicado no site da CMVM.

“O contrato de liquidez celebrado entre a Ibersol e o Caixa – Banco de Investimento que iniciou a respetiva produção de efeitos no dia 1 de outubro de 2006, foi suspenso durante a vigência do Programa de Recompra”, conclui a Ibersol.