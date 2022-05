Ibersol passa de prejuízos a lucros de 31,3 milhões de euros num ano

A Ibersol passou de prejuízos de 55,3 milhões de euros em 2020 para lucros de 31,3 milhões de euros em 2021, segundo um relatório e contas publicado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“Em consequência da recuperação da atividade, do reconhecimento dos passivos de rendas não exigíveis até setembro 2021 e da diferença entre o passivo de locação e direitos de uso dos contratos nos aeroportos em Espanha como proveitos, o resultado líquido consolidado do exercício ascendeu a 31,3 milhões de euros, que compara com o registado em 2020 no montante de -55,3 milhões de euros”, destacou a empresa, no documento.

Assim, o grupo contabilizou, no ano passado, um volume de negócios consolidado de “357,3 milhões de euros o que compara com os 288,9 milhões de euros registados em 2020, o que corresponde a um crescimento de 23,7%”.

“A reabertura gradual da generalidade dos restaurantes ao longo do segundo semestre – ainda que com algumas limitações – permitiu que, no final do ano a maioria dos restaurantes próprios estivessem em operação, estando apenas encerrados no final de dezembro, cinco restaurantes localizados em aeroportos de Espanha”, adiantou a empresa.

A Ibersol, “dando seguimento à estratégia de expansão nas marcas que melhor resistiram no período da pandemia” abriu, no ano passado, 30 novos restaurantes (24 no quarto trimestre, adicionalmente às seis aberturas dos primeiros nove meses do ano)”.

“Neste período, foram inaugurados em Portugal 11 novos restaurantes da BK [Burguer King], seis da KFC, cinco da Taco Bell e dois da PH [Pizza Hut]”, adiantou.

O EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) da Ibersol “no período ascendeu a 135,9 milhões de euros o que representa um aumento de 92,3 milhões de euros face a 2020”, referiu a empresa.

No relatório, a empresa recordou ainda que em 10 de março deste ano, o grupo “e a Restaurant Brands Iberia, S.A. iniciaram negociações em regime de exclusividade, relativamente a uma potencial aquisição das subsidiárias que operam os restaurantes da insígnia Burger King, em Portugal e Espanha, por um Enterprise Value de 250 milhões de euros, numa base ‘cash and debt-free’, que pode vir a ser aumentado em até 7 milhões de euros, relativos à potencial utilização de créditos fiscais”.

“Na presente data, está em curso o processo de ‘due diligence’ confirmatória e a obtenção de autorizações internas e de financiamento externo por parte da entidade proponente, condicionantes à proposta recebida”, referiu, salientando que “continuará a operar os 157 restaurantes da insígnia Burger King dos quais é proprietária em território Ibérico, de acordo com os melhores standards de serviço e qualidade em conformidade com os respetivos contratos em vigor”.