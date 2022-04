Ibersol prolonga negociações exclusivas para vender Burger King por 250 milhões de euros

A Ibersol prolongou até ao próximo dia 11 de maio o período de negociações exclusivas com a Restaurant Brands Iberia para vender os restaurantes da cadeia de fast food Burger King, em Portugal e Espanha, por pelo menos 250 milhões de euros. Inicialmente, estava previsto que as conversações em regime de exclusividade demorassem seis semanas, ou seja acabariam amanhã.

“Na sequência do comunicado de 10 de março de 2022 relativo à proposta não vinculativa apresentada pela Restaurant Brands Iberia (RBI) para aquisição dos restaurantes da insígnia Burger King, a Ibersol SGPS, S.A. informa que o regime de exclusividade acordado para as negociações iniciadas com a RBI foi prorrogado até dia 11 de maio de 2022”, notificou esta quarta-feira a empresa, em comunicado divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No início de março, a Ibersol anunciou que havia iniciado negociações exclusivas com o grupo espanhol para vender os restaurantes Burger King na Península Ibérica por pelo menos 250 milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 20 milhões de euros relativamente à proposta inicial. Ainda assim, o valor do negócio poderá vir a ser aumentado em até 7 milhões de euros “relativos à potencial utilização de créditos fiscais”.

A primeira proposta apresentada pela Restaurant Brands Iberia, filial ibérica da norte-americana que detém a marca Burger King, foi realizada em meados do mês passado, a 16 de fevereiro, por um enterprise value de 230 milhões de euros, numa base cash and debt-free.

A empresa liderada por António Alberto Guerra Leal Teixeira adiantou ao mercado que “esta proposta continua sujeita a um conjunto de pressupostos e condições, incluindo, entre outros, (i) à realização de um processo de due diligence confirmatória e (ii) à obtenção de autorizações internas e de financiamento externo por parte da entidade proponente” e garante, na nota publicada pela CMVM, que o conselho de administração vai continuar a acompanhar este processo e a transmitir as informações necessárias.

Pouco dias antes Ibersol – uma das empresas portuguesas que abandonou este ano o índice bolsista PSI a par com a Novabase, Pharol e Ramada – informou também que havia “alguns contratos de financiamento” à empresa e subsidiárias sobre os quais os credores podem “considerar vencida a dívida caso haja alteração da situação de controlo acionista”, num total de 46,1 milhões de euros.