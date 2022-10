I&D. Europa pode captar entre 2 a 4 biliões de euros por ano até 2040 se inverter tendência atual

A Europa pode captar entre 2 a 4 biliões de euros por ano até 2040 recuperando a competitividade empresarial e tecnológica se inverter a tendência atual de atraso face aos Estados Unidos, de acordo com o estudo do McKinsey Global Institute (MGI). Caso não o faça, arrisca uma crise tecnológica depois da energética, e a sua autonomia económica e geopolítica num mundo cada vez mais polarizado poderá ficar em causa.

O valor indicado é o “equivalente a um ponto percentual de crescimento anual, a seis vezes o investimento bruto necessário na Europa para atingir as zero emissões líquidas até 2050, a cerca de 90% de todas as despesas sociais europeias atuais, ou, ainda, a pagar um rendimento universal de 500 euros mensais a cada cidadão europeu”, indica o comunicado.

Segundo o estudo “Securing Europe’s competitiveness: Addressing its technology gap”, a Europa está a ficar para trás em oito de dez tecnologias transversais, que estão a permear praticamente todas as indústrias. “É o caso da digitalização, computação quântica e inteligência artificial. Em 5G, a Europa tem fornecedores fortes, mas está atrasada na sua implementação, e deveria investir na produção das clean tech”, esclarece o MGI.

Esta situação coloca a competitividade futura da Europa em risco, bem como a manutenção do seu forte desempenho em sustentabilidade e inclusão, e a sua autonomia. Neste momento, as empresas europeias estão a apresentar um crescimento económico mais lento, a gerar rendimentos mais baixos, e a investir menos em Inovação e Desenvolvimento (I&D) do que as suas homólogas americanas, em grande parte porque estão tecnologicamente atrasadas.

“A Europa encontra-se numa crise energética que se incubou durante décadas. É necessário trabalhar arduamente para não enfrentar uma situação semelhante na tecnologia, daqui a uma ou duas décadas. Felizmente, existe uma grande dinâmica entre os líderes europeus para tomar medidas decisivas, que se devem estender da energia às capacidades tecnológicas”, afirma Sven Smit, presidente do McKinsey Global Institute.

“Coletivamente, entre 2014 e 2019, as grandes empresas europeias aumentaram as receitas a um ritmo 40% mais lento do que as suas congéneres nos Estados Unidos, investiram 8% menos (despesas de capital em relação ao stock de capital investido), e gastaram 40% menos em I&D do que as empresas americanas da amostra. As tecnologias de informação e comunicação (TIC) e o sector farmacêutico são responsáveis por mais de 90% da lacuna na rentabilidade dos capitais próprios, por mais de 60% da lacuna de crescimento e por mais de 70% lacuna no investimento em I&D. Se não for resolvida, esta crise irá prejudicar a Europa em muitas dimensões, incluindo o crescimento, inclusão e sustentabilidade, e a sua autonomia estratégica e voz no mundo”, lê-se na nota.

As grandes empresas portuguesas estão ainda mais atrasadas. “Entre 2014 e 2019, Portugal investiu menos 20% face aos Estados Unidos da América, obtendo um Retorno Sobre o Capital Investido (ROIC) 56% inferior ao americano. O crescimento das receitas ficou 52% abaixo das empresas americanas, com um fraco investimento em I&D”, refere.

O McKinsey Global Institute aponta algumas ideias para os decisores públicos que poderiam ajudar a competitividade das empresas, tais como passar para as aquisições conjuntas em áreas relacionadas com a inovação, à defesa e aos cuidados de saúde. Poderia ainda desenvolver um livro de regras comuns às empresas europeias ou 28.ª entidade reguladora, que permita às empresas de elevado crescimento operar sem problemas à escala continental, ou considerar o desenvolvimento de processos acelerados de aprovação e de tomada de decisão.

“Além dos decisores públicos, os líderes empresariais também podem apoiar, assumindo mais riscos e aumentando a competitividade, por exemplo, estabelecendo objetivos de longo prazo, ajustando incentivos e alavancando programas de fusões e aquisições e alianças para construir escala e capacidade”, conclui a nota.