“Ideias com Nome Próprio”. Sara do Ó: “O sucesso é o maior inimigo do sucesso”

Fundou a primeira empresa aos 25 anos e, desde então, nunca mais parou. Hoje, Sara do Ó é fundadora e CEO do Grupo Your, presidente do conselho de administração da Your Capital e membro não executivo do board da DFK & Associados.

No pouco tempo livre que lhe resta, ainda integra o conselho editorial da Executiva, apoia projetos de solidariedade social, fundou a associação Ilha da Misericórdia e criou o Grupo Hug, que ajuda os mais idosos.

Por tudo isto, em 2020 foi distinguida com o Prémio Revelação Dona Antónia Ferreira.

