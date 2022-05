Ifo diz que empresas alemãs estão com dificuldades para substituir as importações da Rússia, Ucrânia ou Bielorrússia

As empresas alemãs estão com dificuldades em substituir as importações da Rússia, Ucrânia ou Bielorrússia, segundo uma pesquisa do instituto alemão Ifo.

“Apenas 13,8% das empresas industriais com problemas de abastecimento desses países seriam capazes de substituir completamente suas fontes de abastecimento no curto prazo”, refere o instituto com sede em Munique.

Para 43,4% das empresas isso é apenas parcialmente possível, ao passo que os outros 16,3% responderam que outras fontes de suprimento não eram economicamente viáveis ​​e 13,8% afirmaram que isso não era possível.

“Mudar as fontes de suprimento é uma dor de cabeça para muitas empresas”, diz o economista do Ifo, Klaus Wohlrabe, acrescentando que “as cadeias de suprimentos e processos de produção que foram experimentados e testados por anos muitas vezes não podem ser reorganizados da noite para o dia”.

No wholesale (mercado por grosso), apenas 7,4% disseram que era totalmente possível encontrar novas fontes de importação no curto prazo, enquanto 42% disseram que era possível apenas em alguns casos. “Não sei” foi a resposta selecionada por 12,7% das empresas industriais e 17,3% dos grossistas.

Uma mudança de fontes de importação não faz sentido económico para 16% dos inquiridos e não é possível para 17,3%.

Muitas empresas também são afetadas indiretamente porque seus próprios fornecedores que obtêm importações da Rússia. “Muitas vezes também há incerteza sobre se e em que medida as empresas podem ser afetadas pelas sanções”, diz Wohlrabe.