IGCP lança leilão de dívida de curto prazo até 1,250 mil milhões na quarta-feira

O IGCP (Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública) anunciou esta quinta-feira dois leilões de dívida pública para 20 de abril de 2022.

Em comunicado, a entidade liderada por Cristina Casalinho diz que “vai realizar no próximo dia 20 de abril pelas 10h30 dois leilões das linhas de BT [Bilhetes do Tesouro] com maturidades em 22 de julho de 2022 e 17 de março de 2023, com um montante indicativo global entre 1.000 milhões e 1.250 milhões de euros.

O IGCP já tinha efetuado um leilão de Bilhetes do Tesouro (BT), de maturidades menos longas, a 19 de janeiro deste ano, no qual colocou 1,5 mil milhões de euros em duas linhas de BT com maturidade a 22 de julho de 2022 e 20 de janeiro de 2023.

Também a 16 de fevereiro realizou dois leilões das linhas de BT com maturidades em 20 de maio de 2022 e 20 de janeiro de 2023, com um montante indicativo global entre mil milhões e 1.250 milhões de euros.

No passado dia 16 de realizou dois leilões das linhas de BT com maturidades em 23 de setembro de 2022 e 17 de março de 2023, com um montante indicativo global entre 1.500 milhões e 1.750 milhões