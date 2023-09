IGCP vai ao mercado levantar até mil milhões de Obrigações do Tesouro

Portugal volta na próxima semana ao mercado com dois leilões das Obrigações do Tesouro com maturidade em 16 de julho de 2032 e 12 de outubro de 2035, com um montante indicativo global entre 750 milhões e 1.000 milhões de euros.

8 Setembro 2023, 12h21