IL quer presença de António Costa nos debates europeus em plenário

A Iniciativa Liberal (IL) deu entrada, esta segunda-feira, de um projeto lei que pretende estabelecer a participação dos responsáveis ministeriais nos debates europeus em sessão plenária.

Até ao momento tem sido o secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Tiago Antunes, quem tem representado o Governo nesses debates.

Assim sendo, o projeto lei nº 225/XV/1.ª a IL explica que pretende que haja um “debate anual em sessão plenária a realizar no primeiro trimestre de cada ano” conte com a “participação do ministro competente em razão da matéria ou, em alternativa, do Primeiro-Ministro, quando este assuma a competência pela condução da política europeia do País”.

A IL também pretende que os ministros participem num debate no “início de cada presidência do Conselho da União Europeia sobre as respetivas prioridades, podendo também o debate do 2.º semestre incluir a discussão e aprovação do relatório anual enviado pelo Governo”. Além destes, os liberais sugerem debates com a presença dos ministros ou António Costa, no “último trimestre do ano”.

“A representação ministerial do Governo nos debates parlamentares corresponde a um instrumento de responsabilização política e de escrutínio parlamentar. Os responsáveis governamentais de nível ministerial, face à sua notoriedade, cargo e responsabilidade acrescida, assumem uma maior propriedade da sua pasta, simbolizando para o eleitorado a tutela da respetiva área “, considera o partido liderado por João Cotrim Figueiredo.

No projeto de lei os liberais apontam ainda que “ao invés do que sucedia na legislatura passada, em que o ministro de Negócios Estrangeiros representava o Governo na Comissão de Assuntos Europeus e nos debates europeus em plenário, inexiste atualmente qualquer responsável político de nível ministerial a participar, cabalmente, nas referidas ocasiões”.