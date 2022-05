IL recomenda ao Governo que defenda o fim da importação de gás da Rússia

Do périplo do secretário-geral da ONU, na rota Ancara-Moscovo-Kiev, ao caminho das próximas legislativas francesas passando pela probabilidade de uma nova configuração (provavelmente incómoda para Boris Johnson) do parlamento da Irlanda do Norte. Estes serão os temas em análise por parte do embaixador Francisco Seixas da Costa nesta edição do programa da JE TV.