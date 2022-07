IL requer audição com ministra do Trabalho por bloqueios nas prestações sociais de cidadãos estrangeiros

A Iniciativa Liberal (IL) requereu, esta terça-feira, audições com a ministra do Trabalho e Segurança Social, Ana Mendes Godinho. Em causa estão bloqueios nas prestações sociais de cidadãos estrangeiros, como explicou o deputado liberal Rui Rocha ao Jornal Económico (JE).

“O que se passa é que a Segurança Social tem feito suspender ou caducar os apoios aos cidadãos estrangeiros, aqueles que estão elegíveis para eles precisamente porque as pessoas não têm uma autorização de residência válida”, contou Rui Rocha ao JE.

Segundo o deputado da IL, tem sido difícil obter autorização de residência válida “devido a todos os problemas que têm ocorrido no SEF [Serviço de Estrangeiros e Fronteiras]”. “O Governo tem feito sucessiva legislação no sentido de renovar as autorizações de residência porque o SEF não consegue atender todas as pessoas interessadas na renovação da autorização de residência”, recorda.

No entanto, “acontece que quem não teve a possibilidade de fazer a renovação da autorização de residência junto do SEF vê a sua autorização de residência renovada por efeito legislativo”. Desta forma, os cidadãos ficam automaticamente elegíveis para receber os apoios.

Para Rui Rocha, “ou a Segurança Social não conhece a legislação ou atua na ilegalidade, uma vez que essa renovação vale para todos os efeitos”. “A IL considera que, mais uma vez, há sinais preocupantes dentro da segurança social porque não é o primeiro caso, há uma sucessão de casos”, refere.

Além da Iniciativa Liberal, e como Rui Rocha assinala, também a Provedora de Justiça já falou sobre o assunto e deu conta de ter recebido várias queixas relativamente aos apoios que acabaram por não ser cedidos.

O deputado liberal revelou ainda que os objetivos do partido, nas audições com a ministra Ana Mendes Godinho vão passar por “perceber o que se está a passar” e “assegurar que pelo menos até ao fim do ano são adotados os mecanismos necessários para cumprir a lei”.