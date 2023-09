O líder da Iniciativa Liberal (IL) referiu que “vai tentar ajudar o PSD a se entusiasmar ainda mais” no sentido da baixa do IRS, e disse que os liberais estão disponíveis para apoiar medidas que vão no sentido da baixa do IRS e que aliviem a vida dos portugueses.

14 Setembro 2023, 09h16

O líder da Iniciativa Liberal (IL), Rui Rocha, saudou o PSD pela proposta que apresentou de baixa do IRS, contudo reforçou que a proposta da força partidária, apresentada no âmbito do último Orçamento do Estado, foi muito mais ambiciosa do que a dos sociais democratas.

Rui Rocha depois de ter saudado o PSD, pela proposta que prevê a baixa do IRS, salientou que os sociais democratas têm andado distraídos por muito tempo.

Face a isto o líder da IL reforçou a importância de se descer os impostos sobre o trabalho, em concreto o IRS.

“Olhando para a proposta do PSD, para quem tem salario médio em Portugal, a proposta do PSD é de devolver 33 cêntimos por dia. A da Iniciativa Liberal era muito mais ambiciosa”, afirmou Rui Rocha, durante uma ação de campanha, no Funchal, para as eleições regionais da Madeira, marcadas para 24 de setembro.

“Agora é que o PSD está a começar a perceber que é muito importante descer o IRS. Queremos que o PSD consiga acompanhar a IL para se descer significativamente o IRS”, disse o líder da força partidária.

Rui Rocha salientou que a Iniciativa Liberal está disponível para apoiar medidas do PSD que ainda que “pouco ambiciosas” possam ir no sentido certo que é de baixar o IRS.

“Vamos tentar ajudar o PSD a se entusiasmar ainda mais nesse sentido [baixa do IRS]”, afirmou Rui Rocha. “Tudo o que for no sentido de baixar o IRS, de aliviar a vida que os portugueses têm, que é muito complicada, estaremos disponíveis”, acrescentou o líder dos liberais.

Rui Rocha considerou que o governo do PS, na República, tem estado concentrado em ser uma máquinas “eficiente e insaciável” de cobrança de impostos, uma cobrança de impostos que “asfixia a vida dos portugueses”.