Impasse na venda do Chelsea. proposta rejeitada e Abramovich quer recuperar dinheiro investido

A venda do Chelsea continua uma incógnita a todos os níveis. Uma proposta no valor de cinco mil milhões de euros foi rejeitada. O dono do clube, Roman Abramovich, pretende recuperar o dinheiro que investiu no clube, o que representa 1,78 mil milhões de euros. Um objetivo que parece ser difícil de alcançar, já que o governo britânico quer impedir que o empresário russo receba dinheiro da venda, de acordo com a Sky Sports.

A proposta foi efetuada por Jim Ratcliffe, multimilionário inglês de 69 anos e adepto do Chelsea. Ainda assim, o empresário, recusa-se a desistir e já estará a tentar ganhar apoio entre os adeptos do Chelsea, de acordo com o “The Telegraph”, que cita o diretor de comunicação da INEOS.

Há quase dois meses, Abramovich foi alvo de sanções da parte do Reino Unido, no âmbito da invasão russa à Ucrânia. O oligarca russo, com ligações a Vladimir Putin, ficou impossibilitado de realizar quaisquer negócios em território britânico. Para conseguir manter o efeito das mesmas, o executivo vai impedir qualquer venda em que não seja certo que Abramovich não vai receber dinheiro, independentemente dos valores em causa.

Forçado a colocar o Chelsea à venda, disse que todo o dinheiro seria doado a uma fundação de caridade para “todas as vítimas da guerra na Ucrânia”, mas agora quer recuperar o dinheiro que investiu no clube.

A venda do Chelsea está a ser negociada pelo grupo Raine, um banco de investimento escolhido por Abramovich. A última palavra para eventualmente se aceitar uma proposta será sempre do empresário russo.