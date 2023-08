Importação de ligeiros de passageiros aumenta 18% até junho, indica estudo

Foram importadas mais de 57 mil viaturas daquela tipologia no primeiro semestre. Uma vez mais, março e maio destacaram-se como os meses com números mais altos, com 11 e 10 mil veículos.

31 Agosto 2023, 12h02

Foram importados 57.465 veículos ligeiros de passageiros no primeiro semestre do ano, o que se traduz num aumento homólogo de 18% (48.887 viaturas no ano passado). Face ao mesmo período de 2019, antes da pandemia, o aumento é mais acentuado, em 51%, de acordo com um estudo semestral do Standvirtual, plataforma de compra e venda de carros usados. Oferta de veículos usados aumentou 17% em julho, mas procura desceu 2% A tendência de subidas homólogas nos primeiros seis meses do ano tem sido notória desde 2020 e voltou a repetir-se este ano. Entre janeiro e junho, todos os meses superaram os dados que haviam sido observados nos anos anteriores (estatística que já se havia verificado em 2022), com entre 9 mil e 11 mil viaturas importadas, por mês. Os picos dos números no primeiro semestre voltaram a ocorrer (tal como no ano precedente) em março e maio, em que se importaram 11 mil e 10 mil viaturas ligeiras de passageiros. De acordo com o diretor-geral do Standvirtual, Nuno Castel-Branco, “a importação cresceu devido à dificuldade de abastecer o mercado de usados a nível nacional, durante e após a pandemia”. “Prevê-se que possa agora existir abrandamento devido à recuperação do mercado de novos”, refere o responsável, sem deixar de fazer um alerta para os próximos tempos, já que “mesmo que a retoma de usados abasteça o mercado geral, poderá não conseguir abastecer o segmento médio/alto”.

RELACIONADO