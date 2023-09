Desde o início da invasão à Ucrânia, o peso da Rússia nas importações e exportações dos Estados-membros da UE caiu fortemente, para menos de 2% em ambos os casos.

1 Setembro 2023, 11h17

O peso da Rússia no comércio internacional dos Estados-membros da União Europeia (UE) com os países que não fazem parte do bloco europeu caiu drasticamente desde o início da invasão daquele país à Ucrânia. Até fevereiro do ano passado, 9,6% das importações dos 27 países chegavam da Rússia. Uma representação que caiu de forma acentuada, para 1,7% no passado mês de junho. As exportações para a Rússia sofreram no mesmo período um tombo de 3,8% até 1,4%.

De acordo com os dados do Eurostat, o défice na balança comercial com a Rússia cresceu para 18,5 mil milhões de euros em março de 2022, consequência da subida dos preços da energia. Em junho deste ano, o mesmo indicador já havia recuado até aos 0,4 mil milhões de euros.

A contribuir para esta variação esteve o decréscimo nas importações que chegam da Rússia, que foi de 3,3 mil milhões de euros em junho (21,9 mil milhões em março do ano transato). Simultaneamente, o valor das exportações para a Rússia caiu de 3,4 mil milhões até aos 2,9 mil milhões de euros no mesmo período.

O decréscimo é particularmente notório no que diz respeito aos produtos energéticos. O défice da balança comercial com os russos foi de 5,7 mil milhões de euros no total do segundo trimestre, bem abaixo dos 40,4 mil milhões registados um ano antes.