Incêndios. Dezasseis fogos ativos mobilizam mais de mil bombeiros

Segundo a informação disponível na página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), às 18h00 de hoje estavam no terreno a combater os incêndios ativos 1050 operacionais, apoiados por 281 viaturas e 21 meios aéreos.

No sábado, mais de 400 operacionais estavam mobilizados para os 11 incêndios então ativos, um número bastante inferior ao registado na sexta-feira à tarde, quando o combate às chamas envolvia mais de 850 bombeiros.

As regiões norte e centro são hoje as mais afetadas pelos incêndios.

No concelho de Chaves, distrito de Vila Real, um incêndio que começou na sexta-feira, pelas 14h45, em Bustelo, estava a ser combatido, pelas 18h00, por 252 operacionais, apoiados por 77 viaturas e dois meios aéreos.

O presidente da Câmara Municipal de Chaves, Nuno Vaz, disse à Lusa que no terreno está “um considerável dispositivo” para “debelar um conjunto de reacendimentos que têm vindo a acontecer, porque, de facto, dadas as elevadas temperaturas e o vento que se faz sentir, o incêndio não pode ser dado como extinto”.

“Controlado sim, mas não extinto”, disse Nuno Vaz à agência Lusa, pelas 14h20.

Ainda no distrito de Vila Real, no concelho de Murça, pelas 16h35, eclodiu um incêndio no mato, em Cortinhas, na freguesia de Carva e Vilares, que está a ser combatido por 98 bombeiros, 23 viaturas e um meio aéreo.

No distrito do Porto, o incêndio que deflagra desde hoje de manhã na localidade de Mafómedes, no concelho de Baião, voltou a estar ativo com duas frentes.

Pelas 14h30, o incêndio, que deflagra numa zona de mato, chegou a estar identificado pelo ‘site’ da Proteção Civil como “em resolução”, mas o comandante dos bombeiros de Baião, Alexandre Pinto, confirmou a sua reativação.

“Está a lavrar numa zona inacessível, não há meios aéreos porque nós não pretendemos meios aéreos, no sentido em que não é possível consolidar o trabalho dos meios aéreos com meios terrestres, porque é impossível lá chegar”, explicou.

No terreno estão 110 homens, 30 viaturas e um meio aéreo, segundo a proteção civil.

Na região centro, em Leiria, no concelho de Pombal, um incêndio florestal na zona de Carnide (Vale do Feto), que deflagrou cerca das 14h00 de hoje e entrou em resolução pelas 17h25, levou ao corte da autoestrada 1 (A1) nos dois sentidos, na zona de Pombal, durante cerca de duas horas, tendo reaberto pelas 17h30.

No distrito da Guarda, no concelho de Pinhel, um incêndio reativou na localidade de Lameiras e pelas 17h00, segundo fonte do CDOS da Guarda, estava a “ceder aos meios” e estes estavam a ser recolocados no terreno.

No terreno encontram-se 126 homens, 35 viaturas e três meios aéreos.

No distrito de Castelo Branco, no concelho do Fundão, cerca das 17h00, o CDOS de Castelo Branco informava que o incêndio que eclodiu pelas 14h35, em Fatela, numa zona de mato, se mantinha com uma frente ativa, não estando povoações em risco.

No local, segundo o ‘site’ da ANEPC estão 290 homens, 76 viaturas e nove meios aéreos.

Quanto aos incêndios dominados (10 em resolução e 34 em conclusão), mobilizavam 860 operacionais, com o apoio de 258 veículos e dois meios aéreos.

O Governo baixou hoje o nível de alerta do país face aos incêndios, suspendendo a situação de contingência que estava em vigor, devido à melhoria das condições meteorológicas, anunciou o ministro da Administração Interna.

Portugal continental entrou em Situação de Contingência, segundo nível de resposta previsto na Lei de Bases da Proteção Civil, na passada segunda-feira e na quinta o Governo decidiu prolongar esta situação até hoje.