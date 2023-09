“Pretendemos continuar a aumentar o volume de vendas em dois dígitos ao ano”, afirma o gestor, acrescentando que a equipa, nesta altura, “está dimensionada para o crescimento previsto para este ano” e que o “crescimento é conseguido principalmente no mercado corporate, o mais significativo da empresa”.

A inCentea, criada em 1997 com o nome de Leirisica, no seio de um grupo industrial da Cidade do Lis, emprega 343 pessoas, das quais mais de 20% trabalham fora de Portugal e o seu modelo de negócio compreende uma forte estratégia de parcerias com marcas como Cegid (antiga Primavera), Microsoft, Sage e SAP, cujas tecnologias implementa.

A área com maior peso nos negócios é a tecnologia de gestão, sendo complementada pelas áreas de sistemas, comunicações e segurança, marketing e inovação, consultoria de negócio e engenharia de produto. Segundo as estimativas, as soluções de gestão e segurança são o negócio que mais vai crescer em 2023.