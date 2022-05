Independentistas do Sinn Féin ganham eleições na Irlanda do Norte

O partido nacionalista Sinn Féin tornou-se este sábado, pela primeira vez em 101 anos, a força política mais votada para a assembleia legislativa da Irlanda do Norte: alcançou mais de 29% e 27 lugares (em 90), precisamente os mesmos que os que tinha antes, mas beneficiou da queda acentuada dos unionistas do DUT, aliados tradicionais dos conservadores ingleses, que só conseguiu 24 lugares, em vez dos 28 que assumia anteriormente. O partido, que defende a reunificação das Irlandas, alcançou 27 dos 90 lugares que estavam a ser disputados.

Michelle O’Neill, líder dos nacionalistas, será a próxima primeira-ministra, sendo até agora vice-presidente. O DUP troca: deixa o primeiro lugar do próximo governo e assume o de vice-primeiro-ministro – tal como está previsto na legislação da região.

O’Neill disse que o novo quadro político é “um momento definidor” para a Irlanda do Norte e que a vitória será um momento de “mudança real”. A ‘fusão’ com a República da Irlanda e a constituição de um único país independente na Ilha da Irlanda continua a ser a principal motivação do Sinn Féin – mas essa eventualidade só muito dificilmente ocorrerá.

O DUP, que defende a Irlanda do Norte como parte do Reino Unido, já avisou que irá procurar boicotar um governo do Sinn Féin. Ou seja, se o Brexit e o protocolo da Irlanda – que criou uma fronteira imaginária entre o mar que divide a ilha da Irlanda com a ilha da Grã-Bretanha – já funcionavam mal, com os nacionalistas no governo as coisas só podem piorar. Deste ponto de vista, mas também doo ponto de vista ideológico e político, a vitória dos nacionalistas em detrimento dos unionistas é uma clara derrota para o governo britânico, seja ele qual for.

O Sinn Féin, antigo braço político do Exército Republicano Irlandês, já veio pedir, após conhecer o resultado das eleições, que a questão da união das Irlandas seja fortemente discutida. Alguns elementos do partido são também favoráveis à realização de um referendo sobre a independência da Irlanda do Norte – o que também não deverá acontecer, dado que Downing Street teria que dar o seu aval, o que em nenhuma circunstância deverá suceder.

Os analistas chamam a atenção para o facto de o Sinn Féin ser agora um partido muito diferente do que foi há décadas atrás. Nos anos 80 do século passado, uma das suas figuras mais preminentes foi Bobby Sands, prisioneiro por pertencer ao IRA, o exército armado independentista, que morrer na sequência de uma greve de fome na prisão Maze Long Kesh.

Gerry Adams e Martin McGuinness foram as figuras proeminentes do partido na década seguinte. Gerry Adams convenceu os relutantes militaristas das fileiras republicanas de que acabar com a violência do IRA poderia ser um benefício para a sua causa pela unidade irlandesa. Juntamente com John Hume, os dois foram dos principais responsáveis pelo Acordo da Sexta-feira Santa, assinado com o primeiro-ministro britânico Tony Blair em 10 de abril de 1998.

Gerry Adams e Martin McGuinness transformaram o movimento, mantendo-o no campo da esquerda moderada, mas tendo sabido fazer a ponte para questões mais abrangentes que não apenas o nacionalismo. Questões tão diversas como os direitos das mulheres, a União Europeia (que o partido apoia) ou as relações diplomáticas com a Rússia estão há muito no centro das preocupações do Sinn Féin.

Embora o partido não esconda o seu compromisso com uma Irlanda unida, ganhou estas eleições com uma campanha deliberadamente discreta face a estas questões ‘antigas’ e com Michelle O’Neill a prometer que será a primeira-ministra de todos os Irlandeses do Norte.

O Partido Social Democrata e Trabalhista (SDLP), o Partido Unionista do Ulster (UUP), a Aliança e o Partido Verde, People Before Profit e a Voz Unionista Tradicional (TUV) eram até agora os restantes partidos com lugar na assembleia da Irlanda do Norte.