Índice de Produção Industrial com subida homóloga de 4,9%, em agosto

O Índice de Produção Industrial cresceu 4,9% em agosto face ao período homólogo (face a uma diminuição de 0,2% em julho). Excluindo o agrupamento de Energia, a variação foi de +5,9% (1,5% no mês anterior).

Por sua vez, deixando de lado os Bens de Consumo, todos os agrupamentos industriais tiveram variações homólogas mais favoráveis do que as observadas em julho, de acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O agrupamento de Bens de Investimento teve, em agosto, o maior contributo para a variação do Índice total, ao ascender aos 3,0 pontos percentuais (p.p.), gerando uma taxa de variação de 23,1% (4,1% no mês precedente). Os agrupamentos de Bens de Consumo e de Bens Intermédios cresceram 1,2 p.p. e 0,7 p.p., respetivamente, com variações homólogas de 3,3% e 2,0% (3,6% e -1,5% em julho).

O agrupamento de Energia foi o único que registou um decréscimo, de 0,2% (depois de uma queda mais acentuada, de 8,0%, em julho).

O Índice de Produção Industrial cresceu 3,0% em agosto face ao mês anterior (-0,7% em julho). Todos os agrupamentos industriais tiveram contributos positivos para o índice total, com exceção do de Energia, que foi nulo (1,4% em julho e 0,2% em agosto).