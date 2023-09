A produção em julho subiu para 6,2%, face aos 5,8% registados em julho, sendo que o segmento da construção de edifícios acelerou 0,7%, tendo registado um crescimento de 4,5% em julho, já o segmento da engenharia civil aumentou 9,1%.

15 Setembro 2023, 12h03

O índice de produção na construção registou uma variação homóloga de 6,2% em julho, um valor superior em 0,4% à observada no mês anterior, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). O emprego subiu para 5,9% e as remunerações diminuíram para 13,2%, em julho.

A produção em julho subiu para 6,2%, face aos 5,8% registados em julho, sendo que o segmento da construção de edifícios acelerou 0,7%, tendo registado um crescimento de 4,5% em julho, já o segmento da engenharia civil aumentou 9,1%.

Já o índice de emprego atingiu uma variação homóloga de 5,9% em julho, o que corresponde a uma subida face aos 5,8% registados em junho, tendo a sua taxa de variação mensal ficado nos 0,2%.

O índice das remunerações apresentou uma variação homóloga de 13,2% em julho, o que representa uma queda face aos 15,3% registados no mês anterior, tendo a sua taxa de variação mensal ficado nos 4,6%.