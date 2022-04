Indústria das criptomoedas russa não escapa às sanções dos EUA

As sanções impostas à Rússia pela invasão da Ucrânia podem dificultar o crescimento do sector das criptomoedas.

De acordo com a “CNBC”, as autoridades norte-americanas visaram esta semana a empresa russa de mining de bitcoin, a BitRiver, na sua última ronda de sanções destinadas a prejudicar a economia russa. O Gabinete de Controlo de Bens Estrangeiros do Departamento do Tesouro (OFAC, sigla em inglês) diz estar preocupado que a Rússia possa rentabilizar as suas vastas reservas de petróleo e outros recursos naturais através da mineração de criptomoedas de forma intensiva em energia como forma de angariar fundos e contornar as sanções ocidentais.

“Este é um poderoso sinal da OFAC de que usará todas as ferramentas no seu poder para impedir que a Rússia evite sanções através das criptomoedas”, disse David Carlisle, vice-presidente de política e assuntos regulatórios da Elliptic.

As sanções vão prejudicar a BitRiver e as suas várias subsidiárias, impedindo-as de trocarem criptomoedas ou equipamentos para mining com os EUA. A mineração de criptomoedas requer computadores especializados que consomem muita energia.

O movimento mostra que as autoridades norte-americanas estão “profundamente preocupadas com o facto de a Rússia poder aproveitar os seus recursos naturais para utilizar o mining de criptomoedas como forma de fugir às sanções”, algo que o Irão e a Coreia do Norte são conhecidos por terem feito no passado, disse Carlisle.