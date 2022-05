INE: Taxa de desemprego cai para 5,9% no primeiro trimestre

A taxa de desemprego diminui para 5,9% no primeiro trimestre deste ano, uma descida de 0,4% em relação ao quarto trimestre de 2021, anunciou o Instituto Nacional de Estatística (INE) numa nota enviada hoje à imprensa.

A população desempregada, estimada em 308,4 mil pessoas, recuou 6,7% (22,2 mil) em relação ao trimestre anterior e 14,3% (51,7 mil) relativamente ao período homólogo.

De acordo com o INE, a taxa de desemprego foi 1,2% inferior à registada no período homólogo.

Quanto à subutilização do trabalho, o organismo de estatísticas aponta para 618,2 mil pessoas, uma descida de 1,9% (11,9 mil) face ao trimestre anterior e 17,2% (128,2 mil) em relação ao mesmo período de 2021.

Estimada em 11,5%, a taxa de subutilização do trabalho desceu 0,2% em relação ao trimestre anterior e 2,6% face ao período homólogo.

A população inativa com 16 e mais anos, que ascende a 3 593,1 mil pessoas, diminuiu 0,5% em relação ao trimestre anterior e 4,3% relativamente ao homólogo.

A população empregada, estimada em 4 900,9 mil pessoas, aumentou 0,4% (21,9 mil) em relação ao trimestre anterior e 4,7% (219,3 mil) relativamente ao mesmo período do ano passado.

“A proporção da população empregada que trabalhou sempre ou quase sempre a partir de casa com recurso a tecnologias de informação e comunicação, isto é, em teletrabalho, foi 10,4%, abrangendo 510,2 mil pessoas, o que correspondeu à segunda menor proporção deste indicador, a seguir à do 4.º trimestre de 2021, desde que começou a ser acompanhado no 2.º trimestre de 2020”, explica o INE no mesmo boletim relativo aos primeiros três meses deste ano.