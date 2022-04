“Inferno na terra”. Comandante da Marinha implora ao Papa ajuda para salvar a população de Mariupol

O comandante da 36ª Brigada de Fuzileiros Navais, Serhiy Volyna, escreveu uma carta ao Papa Francisco a pedir ajuda para salvar a população de Mariupol, segundo o jornal ucraniano “Ukrayinska Pravda”. “Traga a verdade ao mundo, evacue as pessoas e salve as suas vidas das mãos de Satanás, que quer queimar todas as coisas vivas”, implorou.

“Provavelmente já viu muito na sua vida. Mas tenho certeza de que nunca viu as coisas que estão a acontecer em Mariupol. Porque é assim que o inferno na terra se parece”, afirmou o militar, que se declara um ortodoxo que crê em Deus e na vitória da luz sobre as trevas.

“Mulheres com filhos e bebés estão a morar em bunkers na fábrica [de Azovstal, local de resistência ucraniana], estão com fome e com frio. Todos os dias vivem na mira de aeronaves inimigas. Os feridos morrem todos os dias”, indica.

Volyna esclarece que não tem visto os apelos do Santo Pontífice ao mundo nem as suas declarações recentes porque está a lutar “há mais de 50 dias, completamente cercado”, só com tempo “para uma batalha feroz por cada metro da cidade que está cercada pelo inimigo”.

“Estou pronto para lutar até o fim. Apesar da força avassaladora do inimigo, apesar das condições desumanas no campo de batalha, a constante artilharia e bombas, a falta de água, comida e remédios”, assinala.

O fim da carta vem com um pedido muito específico: “Chegou o momento em que as orações não são suficientes. Ajude a salvá-los. Após o bombardeamento do teatro, ninguém mais confia nos ocupantes russos. Traga a verdade ao mundo, evacue as pessoas e salve suas vidas das mãos de Satanás, que quer queimar todas as coisas vivas”.