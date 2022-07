Inflação acima do esperado e apoio unânime ao mecanismo antifragmentação impulsionaram subida de 50 pontos

Christine Lagarde reforçou esta tarde que a normalização da política monetária continuará nas próximas reuniões do Banco Central Europeu (BCE), explicando que a opção escolhida de 50 pontos base (p.b.) de subida esta quinta-feira foi motivada pela materialização dos riscos na inflação aliada à aprovação do mecanismo antifragmentação.

A presidente do BCE sublinhou que “vários elementos relevantes [para a decisão do banco] alteraram-se desde a última reunião, em junho”, referindo-se à subida da inflação no mês passado (e acima das expectativas do mercado), bem como à subida do spread entre as dívidas periféricas, sobretudo a italiana, e a alemã.

“Decidimos, com total consenso, afastar-nos do sinal dado em Amesterdão em junho por dois motivos: uma clara realização dos riscos ascendentes para a inflação … e a disponibilidade dos mecanismos”, clarificou, realçando a importância da “decisão unânime” de aprovar o mecanismo antifragmentação, apelidado de Instrumento de Proteção de Transmissão (IPT).

Esta ferramenta, que, referiu Lagarde, acrescenta à panóplia de instrumentos ao dispor do BCE para definir a sua política monetária, poderá ser ativada para qualquer país da zona euro. Ainda assim, estará sujeito a alguma condicionalidade, como a ausência de desequilíbrios macroeconómicos, um pacote de políticas macro “são e sustentável”, sustentabilidade orçamental e a adoção das recomendações específicas de Bruxelas.

A possível utilização deste mecanismo para lidar com a subida dos juros da dívida italiana, na sequência da crise política que rebentou esta semana em Roma, foi questionada várias vezes, mas a presidente do BCE reiterou que o banco “não toma posições políticas”. Por outro lado, qualquer recurso ao IPT será comunicado atempadamente e de acordo com as regras em vigor, acrescentou.

Com a subida acima do inicialmente previsto em julho (o BCE havia apontado a 25 p.b. na anterior reunião), fica sem efeito a orientação dada pelo banco para setembro, para quando admitia uma subida mais expressiva. Agora, Lagarde esclareceu que as decisões serão “dependentes dos dados que surgirem, tomadas mês a mês e passo a passo”. No entanto, “o caminho é claramente de normalização”.